Certificat ITP fals prezentat la controlul de frontiera

Un barbat din Giurgiu este cercetat de politistii de frontiera satmareni dupa ce la controlul de frontiera a prezentat un certificat de inmatriculare pe care era aplicat autocolantul care atesta inspectia tehnica periodica, dovedindu-se a fi fals.In data de 8 martie a.c., in jurul orei 19.00 in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare s-a prezentat pentru a intra in Romania un cetatean roman in varsta de 22 de ani. Barbatul domiciliat pe raza judetului Giurgiu conducea un ... citește toată știrea