Certificat ITP falsificat, descoperit la iesirea din tara

Politistii de frontiera satmareni au descoperit la iesirea din tara un certificat ITP falsificat, pe care un cetatean moldovean l-a prezentat la controlul de frontiera.Luni, 21 octombrie a.c., in jurul orei 22.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din Romania, un cetatean moldovean, in varsta de 22 de ani, ... citește toată știrea