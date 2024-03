Chiuleala in grup de la proba la Mate de la simularea la Bac. Aproape 450 de elevi au spus "pas"

La proba scrisa E.c) a simularii examenului national de bacalaureat din sesiunea martie 2024, care s-a desfasurat marti, la nivelul judetului Satu Mare s-a chiulit in grup. La aceasta proba au fost prezenti 1758 de candidati din totalul de 2204 inscrisi. Adica 446 dintre ei nu s-au prezentat.Subiectele si baremele de corectare au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie.Afisarea primelor rezultate, in format anonimizat, ... citește toată știrea