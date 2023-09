In anul 2023, politistii de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfasurat, la nivel national, 540 de actiuni operative, in segmentul combaterii traficului de droguri, si efectuat 1.663 de perchezitii domiciliare.Totodata, au fost retinute 843 de persoane, arestate preventiv 712 persoane si arestate la domiciliu 42 de persoane.In perioada de referinta, au fost inregistrate 6.205 sesizari de natura penala, fiind efectuate activitati in 13.274 de ... citeste toata stirea