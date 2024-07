Cinci cetateni din Uganda, opriti din drumul ilegal spre vestul Europei

Politistii de frontiera careieni au depistat, in zona localitatii Urziceni, cinci cetateni din Uganda, care intentionau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge in final in Germania.Joi, 03 iulie a.c., in jurul orei 21.15, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Carei, pe timpul desfasurarii unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, au oprit pentru control pe comunicatia Urziceni - Urziceni Padure, doua autoturisme care ... citește toată știrea