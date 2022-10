Ciolacu: Este timpul ca UE sa accepte pe deplin intrarea Romaniei in Spatiul Schengen

Politicienii romani sa lase deoparte orgoliile si atacurile politice interne pentru a ne putea concentra pe aderarea la Spatiul Schengen, a spus presedintele PSD, Marcel Ciolacu."Ca lider al partidului care a dus Romania in NATO si UE, le cer tuturor politicienilor romani sa lase deoparte, pentru o perioada scurta de timp, orgoliile si atacurile politice interne pentru a ne putea concentra pe atingerea celui mai important obiectiv strategic de politica externa a Romaniei in acest final de an: ... citeste toata stirea