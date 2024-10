Ciolacu raspunde criticilor lui Ciuca: "Imi voi asuma masuri pentru PNRR"

Marcel Ciolacu, premierul Romaniei si presedinte al PSD, a declarat ca se va concentra pe recuperarea intarzierilor in ceea ce priveste obtinerea fondurilor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ca raspuns la criticile liderului PNL, Nicolae Ciuca. In cadrul unei conferinte de presa de la finalul sedintei de guvern, Ciolacu a subliniat importanta asumarii responsabilitatii pentru a asigura accesul la banii europeni."Prioritatea noastra, in urmatoarele doua luni, este sa ... citește toată știrea