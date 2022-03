Citu insista cu reducerea CAS. Ce spune ministrul Muncii

Luni, presedintele PNL, Florin Citu a reitererat ca incearca sa ii convinga pe partenerii din coalitia de guvernare sa accepte reducerea CAS cu 5%. Din punctul nostru de vedere, este masura care ajuta pe toata lumea si nu discrimineaza.Eu am vazut tot felul de propuneri care vin pentru un anumit sector sau altul. Nu mi se pare normal. PNL vrea sa ii ajute pe toti romanii, pe toti angajatii din Romania, nu doar pe unii sau pe altii in functie de ce ministru are mai multa putere de convingere.", ... citeste toata stirea