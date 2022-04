Citu si-a dat demisia din fruntea partidului PNL

Florin Citu a anuntat sambata, 2 aprilie 2022, ca si-a depus demisia din functia de presedinte PNL.El nu-si va da demisia si din functia de presedinte al Senatului."Este clar pentru mine ca aceasta coalitie cu PSD a fost greu de digerat, nu a fost un lucru natural. Tot ceea ce am facut in aceasta functie, de cand am preluat functia de ministru al Finantelor, premier si aceasta functie de presedinte PNL, am luat decizii pentru binele Romaniei. ... citeste toata stirea