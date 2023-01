Ciuca: Avem o crestere, in valoare nominala a PIB, de aproximativ 50 de miliarde de euro

Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca, potrivit datelor de la Comisia Nationala de Prognoza, Produsul Intern Brut in 2022 a crescut cu 49 miliarde la euro fata de 2021."Inainte de sedinta de guvern, am primit de la Comisia Nationala de Prognoza datele referitoare la Produsul Intern Brut, valoarea nominala a Produsului Intern Brut in anul 2022. Cresterea acestuia este una semnificativa si aici doresc sa subliniez ca, in comparatie cu anul 2021, avem o crestere, in valoare nominala a ... citeste toata stirea