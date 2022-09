Ciuca: Cetatenii vulnerabili vor mentine acelasi cost la plata energiei

Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari ca, pentru cetatenii vulnerabili, va fi mentinut acelasi cost la plata facturilor de energie."Nu mai tarziu de sfarsitul saptamanii viitoare vreau sa avem o intalnire a Comitetului de Iarna in care sa discutam in detaliu masurile pe care trebuie sa le avem in vedere si, desigur, celelalte elemente care trebuie coroborate cu Comitetul Interministerial pentru Rezilienta Energetica si Implementarea Proiectelor in Sistemul Energetic. Practic, in acest ... citeste toata stirea