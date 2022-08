Ciuca: Doua aeronave militare cu mijloace de interventie si 77 de pompieri salvatori vor ajunge in Franta

Romania este solidara cu Franta, stat care se confrunta in aceste zile cu incendii extinse de vegetatie, tara noastra dovedind astfel capacitatea de a fi "un partener pe care aliatii se pot baza", a afirmat, joi, premierul Nicolae Ciuca."Romania este solidara cu Franta, partenerul si prietenul nostru traditional, care se confrunta in aceste zile cu incendii extinse de vegetatie. In urma consultarii cu presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, am convocat astazi ... citeste toata stirea