Ciuca: Incheiem anul 2022 cu o valoare de aproximativ 11 miliarde de euro din investitii straine

Miercuri, in sedinta de Guvern, premierul Nicolae Ciuca a declarat ca se poate constata ca atunci cand avem o coalitie stabila, am putut sa inspiram increderea partenerilor sociali." As dori sa subliniez si sa multumesc coalitiei de guvernare. S-a putut si se poate constata ca atunci cand avem o coalitie stabila, constituita din partidele care si-au asumat responsabilitatea guvernarii - Partidul Social Democrat, Partidul National Liberal si UDMR - practic, prin aceasta stabilitate am putut sa ... citeste toata stirea