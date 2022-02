Ciuca: Pana la publicarea in Monitorul Oficial a deciziei CCR portul mastii ramane in vigoare

Nicolae CiucaPana la publicarea deciziei CCR in Monitorul Oficial, formal prevederile legale referitoare la portul mastii de protectie sunt in vigoare, a spus premierul Nicolae Ciuca in debutul sedintei de Guvern. Reactia vine dupa ce marti, Curtea Constitutionala a decis ca ordonanta privind portul mastii de protectie in are liber este neconstitutionala. Premierul Nicolae Ciuca si ministrul Sanatatii Alexandru Rafila au facut apel la populatie sa se protejeze in continuare.Am sa spun din ... citeste toata stirea