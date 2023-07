Reducerea deficitului bugetar trebuie sa inceapa cu taierea unor cheltuieli ale statului, a spus presedintele PNL, Nicolae Ciuca. Potrivit liderului liberalilor inainte de a veni cu masuri pentru cetateni si mediul de afaceri, statul trebuie sa ofere propriul sau exemplu."Reducerea deficitului bugetar trebuie sa inceapa cu taierea unor cheltuieli ale statului. In acest context, in cadrul sedintei de coordonare de astazi, am solicitat ministrilor si secretarilor de stat liberali o analiza ... citeste toata stirea