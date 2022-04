Ciuca: Vizita in Ucraina a avut doua obiective

Premierul Nicolae Ciuca a fost in Ucraina, unde s-a intalnit cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smihal. Alaturi de seful Executivului au mai fost si presedintele Camere Deputatilor, Marcel Ciolacu si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu."Am revenit in aceasta dimineata in tara, dupa vizita pe care am efectuat-o ieri (marti n.r.) in Ucraina, la Kiev si in cele doua localitati afectate de agresiunea armatei Federatiei Ruse. Este vorba de localitatile Irpin si ... citeste toata stirea