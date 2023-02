Ciuperceni: Masina plina cu parfumuri "false", depistata de politisti

Miercuri, 8 februarie, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Satu Mare au desfasurat o actiune specifica in zona de responsabilitate.In jurul orei 16.00, in localitatea Ciuperceni au oprit pentru control un autoturism marca Volkswagen Bora, inmatriculat in Polonia. Masina era condusa de un barbat in varsta de 32 de ani, din judetul Mures.La controlul autoturismului, politistii de frontiera au descoperit nu mai putin de 57 de cutii cu parfumuri ... citeste toata stirea