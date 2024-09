Dupa datina strabunaHaidat' tati cu voie buna,'Om lucra, ne-om veseliSi tare bine ne-a hi!De-om gata lucru p'afara,Ne-om cinsti cu-o palincioaraSi de ne-a hi gazda buna,Ne-a plati cu-n joc in sura.Scoateti camesile traditionale din lazile de zestre care mai sant, ori de prin ladoiele bunicilor si haidat' la dant, o "#Claca #pa #dant", la sura lu' Ghita Savianu din Madaras, duminica, in 29 a lui Rapciune (septembrie), tocmai in #Duminica #Satului #Romanesc, dupa iesitu' de la biserica. ... citește toată știrea