Clarificari aduse de SJUSM privind incidentul semnalat de un pacient pe retelele de socializare

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare regreta incidentul semnalat recent de Razvan Stan pe retelele de socializare si in presa locala. Precizari:Sectia Boli Infectioase este o entitate medicala independenta, integrata in structura Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare (SJUSM), dar nu detine un centru propriu de urgenta. Astfel, utilizarea cardului de sanatate pentru decontarea serviciilor medicale este obligatorie pentru efectuarea vaccinului, conform normelor legale in ... citește toată știrea