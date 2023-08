Inca din primele ore ale diminetii de vineri, 25 august 2023, judetul Satu Mare devine centrul atentiei odata cu un fenomen cunoscut in mod obisnuit in aceasta perioada a anului: revenirea romanilor din diaspora, dupa petrecerea concediului in tara.Vama Petea, punctul de trecere a frontierei dintre Romania si Ungaria, este martora unei situatii de trafic exceptional de intens, marcand nivelul de cod rosu din cauza volumului mare de calatori. Aplicatia Trafic Live a Politiei de Frontiera ... citeste toata stirea