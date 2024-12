Colindul cursantilor Scolii de Arte au realizat coverul "Mary Did You Know?"

Cursantii Scolii de Arte din Satu Mare au adus un omagiu muzical sarbatorilor de iarna printr-o interpretare emotionanta a colindului Mary Did You Know?. Acesta a fost realizat ca un cover special, aducand un aer proaspat si plin de sensibilitate piesei clasice, gratie vocilor talentate ale cursantilor din clasele de canto ale scolii, coordonati de profesorii Roxana si Calin Keresztes, alaturi de Camelia Tabacaru.Colindul a fost filmat si montat cu multa atentie de Ionut Sabau si Vlad Pop, ... citește toată știrea