Combaterea schimbarilor climatice in cadrul Zilei mondiale pentru securitate si sanatate la locul de munca

Ziua mondiala pentru securitate si sanatate la locul de munca scoate in evidenta dreptul tuturor la un mediu de lucru sigur si sanatos. In 2024, accentul se pune pe impactul schimbarilor climatice asupra securitatii si sanatatii in munca.Agentia Europeana pentru securitate si Sanatate in Munca (EU-OSHA) se angajeaza sa analizeze consecintele schimbarilor climatice si ale politicilor de adaptare la acestea asupra securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor si sa ofere indrumari practice ... citește toată știrea