Comemorarea eroilor de la Cotul Donului la Szeged

Florin Vasiloni, consulul general al Romaniei la Szeged, Ungaria, a participat la comemorarea eroilor romani si ungari cazuti la Cotul Donului-Stalingrad, in luptele din cel de-al doilea Razboi Mondial.Manifestarea de la Szeged, desfasurata in ziua de 13 ianuarie 2025. in Piata Rakoczi, a fost organizata de catre Oficiul Guvernamental (Prefectura) comitatului Csongrad-Csanad.La manifestare au luat parte printre altii, reprezentanti ai Consiliului Judetean Csanad-Csograd; reprezentanti ai ... citește toată știrea