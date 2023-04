Vineri, 21 aprilie 2023, la Hodod si Lelei au reinceput activitatile in cadrul Programului multianual "Comemorarea Eroilor Neamului in judetul Satu Mare", aprobat in 11 martie 2022 de catre prefectul Radu Tiberiu Roca.Evenimentele din comuna Hodod au avut ca scop manifestarea recunostintei fata de 20 eroi romani cazuti in aprilie 1919 la Hodod si 3 eroi romani cazuti in octombrie 1944.La manifestarile din Hodod si Lelei, memoria eroilor romani inmormantati in acele locuri a fost onorata ... citeste toata stirea