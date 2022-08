Comoara turistica din judetul Salaj: Casa Catrinei, o locatie de vis in mijlocul naturii

Situata intr-un mic sat din Salaj, Valeni, Casa Catrinei este o agropensiune, dupa modelul caselor traditionale cu acoperis de paie ce au existat in zona, dar cu tot confortul secolului XXI.Pensiunea Casa Catrinei are cinci camere, fiecare cu baie proprie, cu o capacitate de cazare de 10 - 12 persoane, o bucatarie complet utilata, o sala de mese si sali pentru activitati. O curte generoasa cu un mic iaz, prin fata propetatii curge un fir de apa, iar in spate Casa este strajuita de o padure de ... citeste toata stirea