Compartimentul de Epidemiologie din Satu Mare dezvaluie situatia actuala a infectiilor respiratorii acute si a gripei in ianuarie 2024

In cursul lunii ianuarie 2024, Compartimentul de Epidemiologie din cadrul Directiei de Sanatate Publica Satu Mare a monitorizat evolutia infectiilor respiratorii acute (IACRS) si a gripei, evidentiind o serie de concluzii importante.Astfel, numarul total de cazuri de IACRS, gripe si pneumonii inregistrate in judet a fost de 4.118, cu o distributie pe saptamani astfel: 683 in S01/2024, 1.121 in S02/2024, 1.069 in S03/2024 si 1.245 in S04/2024.Se constata lipsa activitatii gripale la nivelul ... citește toată știrea