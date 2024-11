Comportamentul agresiv in trafic poate fi reclamat acum online

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat recent platforma online prin intermediul careia se poate reclama comportamentul agresiv al soferilor in trafic. Pot fi depuse plangeri, probe sau indicii care sa ajute la identificarea persoanelor cu comportament violent in trafic.Astfel, Ministerul Afacerilor Interne a informat in dimineata zilei de 6 noiembrie ca de acum conducatorii auto pot reclama online soferii care au un comportament agresiv in trafic.Tot acest demers in mai putin de 10 ... citește toată știrea