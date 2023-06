Comunitatea locala se desparte azi, cu mare tristete de dl. doctor Molnar Iosif Traian, apreciat si stimat pentru intreaga activitate de 36 de ani, pe care a depus-o in slujba tuturor cetatenilor comunei Botiz.Din anul 2017 in semn de respect si pretuire, dl.doctor devine "Cetatean de onoare" (foto) al localitatii Botiz, titlu conferit pentru prima data in istoria comunei Botiz, de catre Consiliul local respectiv Primaria comunei Botiz, unei personalitati, pentru activitatea dedicata ... citeste toata stirea