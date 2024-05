CONCURS. Peste 90 de elevi din patru judete s-au intrecut la concursul regional de limba engleza destinat liceelor tehnologice si vocationale

Concursul regional de comunicare si creatie in limba engleza "English Speaking -TechnoRules Contest" a ajuns la a VIII-a editie anul acesta. Al doilea an consecutiv Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare a fost gazda acestui eveniment desfasurat in data de 14 mai 2024, la care peste 90 de liceeni din invatamantul vocational si tehnologic reprezentand judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Maramures si Satu Mare s-au intrecut in cele patru probe ale concursului, acestia fiind cei mai talentati ... citește toată știrea