Concursul international SCARI - participa cadre militare ale I.G.S.U.

Concursul international SCARIConform "Calendarului anual cu principalele competitii sportive interne planificate in anul 2024 la care pot participa cadre militare ale I.G.S.U.", Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" al judetului Satu Mare, organizeaza Competitia Internationala "SCARI", editia a XI-a, in perioada 25-27 septembrie a.c., in municipiul Satu Mare.Competitia consta in urcarea a 210 scari, pana la etajul 10 al Palatului Administrativ din mun. Satu Mare, individual sau in ... citește toată știrea