Conducator auto, cercetat pentru vatamare corporala din culpa

La data de 18 septembrie a.c., in jurul orei 17.00, politistii din cadrul PolitieiOrasului Negresti-Oas au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, peDrumul National 19, in localitatea Huta Certeze.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca un cetatean moldoveande 38 ani, in timp ce ar fi condus un autoturism pe Drumul National 19, in localitateaHuta Certeze, intr-o curba ar fi pierdut controlul autoturismului, intrand in sant.In urma ... citește toată știrea