Conducatori auto, cercetati pentru comiterea unor infractiuni rutiere

La data de 15 noiembrie a.c, politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Beltiug, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe Drumul Judetean 193A din localitatea Socond, au oprit pentru control in traficul rutier, un autoturism, condus de catre un barbat de 35 de ani, din aceeasi localitate.In urma verificarilor efectuate politistii au constatat faptul ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.In cauza, cercetarile sunt continuate sub aspectul ... citește toată știrea