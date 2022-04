Consilierii Gabriel Mihali si Dumitru Torz, exclusi din PMP Satu Mare

La fel ca si pe plan national, si in judetul Satu Mare apele sunt tulburi in PMP. Partidul s-a impartit in doua tabere, dintre care una il sustine pe fostul presedinte Cristian Diaconescu, exclus din PMP. Aceeasi soarta au avut si doi consilieri satmareni care s-au declarat sustinatori ai fostului presedinte. Este vorba despre Gabriel Mihali - consilier judetean si Dumitru Torz - consilier local in Orasu Nou. Ca urmare, cei doi isi vor pierde functiile detinute.Detalii despre ultima sedinta ... citeste toata stirea