S-au anuntat rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA Satu Mare, in perioada 6-12 octombrie 2023, in domeniul controlului oficial al sigurantei alimentare.Inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, in perioada mentionata, 91 actiuni de control. Verificarile au vizat: unitati de abatorizare, unitati de procesare carne si lapte, unitati catering depozite alimentare, hipermarketuri, supermarketuri, piete agroalimentare, centre de ... citeste toata stirea