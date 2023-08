Registrul Auto Roman anunta ca in judetul Satu Mare au fost verificate, in primele 6 luni ale anului 2023, 1.339 de vehicule.Dintre acestea, 50,49% prezentau diferite neconformitati tehnice sau legate de acte si 24 prezentau pericol iminent de accident. Din totalul autovehiculelor oprite, in 12,22% din cazuri s-au constatat deficiente din sfera poluarii si 2% aveau ITP fals, expirat sau anulat.In urma controalelor mixte desfasurate de RAR si Politia Rutiera, in acest judet au fost aplicate ... citeste toata stirea