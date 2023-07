Un numar de 2.480 servicii sociale au fost verificate, in perioada 10-14 iulie, de echipe mixte de control, si au fost aplicate 89 de amenzi, in cuantum de 1,141 milioane lei, conform datelor Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, furnizate de Ministerul Muncii.De asemenea, in perioada mentionata au fost aplicate 16 avertismente.Vineri au fost controlate verificat 365 entitati si au fost dispuse 10 suspendari. Astfel, a fost suspendata activitatea Asociatiei Speranta pentru ... citeste toata stirea