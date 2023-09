Politistii de frontiera de la Petea si Urziceni au depistat 2 barbati care au incercat sa treaca granita fara sa aiba documente in regula.Astfel, sambata, 2 septembrie 2023, la ora 5.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare s-a prezentat pentru a iesi din tara un barbat cu dubla cetatenie romano-ucraineana, in varsta de 36 de ani, conducand un autoturism marca BMW X3 inmatriculat in Ucraina.Politistii i-au solicitat soferului si permisul de conducere, ocazie cu care ... citeste toata stirea