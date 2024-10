Copil de 11 ani, ranit intr-un accident. A ajuns la Urgente

La data de 16 octombrie a.c., in jurul orei 15.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Satu Mare au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Judetean 193, in localitatea Petin.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca un barbat, de 53 ani, din localitatea Culciu, in timp ce ar fi condus un autoturism pe Drumul Judetean 193, in localitatea Petin, nu ar fi pastrat distanta regulamentara in mers fata de un alt autoturism, condus de catre o ... citește toată știrea