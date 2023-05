Copil inecat in judetul Satu Mare. Un copil de aproximativ 5 ani s-a inecat astazi intr-o balta din localitatea Acas, acesta namaiputand fi salvat de catre paramedici."Astazi, in jurul orei 14.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta " Somes" al judetului Satu Mare a fost solicitat sa intervina in cazul unui copil cu varsta aproximativa de 5 ani, aflat in stop cardio respirator, survenit in urma scaldarii acestuia in fosta balastiera din localitatea Acas. Catre locul indicat s-a deplasat ... citeste toata stirea