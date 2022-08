Copilul inecat la Mihaieni a sarit cu capul in apa. Era in tabara scolara

Copilul care s-a inecat astazi in strandul din Mihaieni are o puternica lovitura la cap. Potrivit informatiilor PortalSM, el a sarit de doua ori cu capul in fata in bazinul cu apa iar a treia oara s-a lovit cu capul de bazin si a aspirat apa. Deocamdata nu se stie cat timp a stat sub apa si daca creierul a suferi leziuni ireversibile. Cert este ca are traumatism cranio-cerebral.El este in stare critica, inconstient, intubat si ventilat mecanic, la Unitatea de Primiri Urgente Satu Mare, unde i ... citeste toata stirea