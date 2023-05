Cor SvabiIn acest sfarsit de saptamana sunt organizate la Satu Mare, vreme de patru zile, mai precis in zilele de 26, 27, 28 si 29 mai, manifestari culturale reunite generic sub Zilele Culturale Germane Satmarene.Vineri dupa masa, in sala de festivitati a Forumului Democrat German din Satu Mare, denumita "Casa Svabilor", de pe strada dr. Vasile Lucaciu nr. 9, au inceput manifestarile, cu un simpozion pe tema prezentei svabilor satmareni in mass media.In prezenta unor invitati, inclusiv ... citeste toata stirea