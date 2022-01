COVID: 306 cazuri noi in Satu Mare, 34.255 in tara

Pana miercuri, 26 ianuarie, in judetul Satu Mare s-au inregistrat 25692 imbolnaviri, 23902 vindecari si 742 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 306 cazuri noi de imbolnavire si s-au inregistrat doua decese, un pacient de 85 de ani si o pacienta de 67 de ani la Spitalul Orasenesc Negresti-Oas, persoane cu multiple comorbiditati.Pana in prezent au fost efectuate 230003 teste, din care 1550 realizate in cursul zilei precedente (384 teste RT-PCR si 1166 teste ... citeste toata stirea