COVIDUL, aproape ERADICAT la Satu Mare. A disparut aproape de tot

Infectiile de Covid au disparut aproape total din judetul nostru. Potrivit datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica Satu Mare, Covidul a fost aproape eradicat in judetul Satu Mare.In momentul de fata, in judetul nostru, intensitatea infectiei COVID-19 este scazuta.Numarul de cazuri confirmate pozitiv este in scadere, de la 7 cazuri in saptamana 26.02-03.03.2024, la 1 caz confirmat pozitiv in saptamana 04.03-10.03.2024.Spitalele isi mentin masurile de preventie in privinta ... citește toată știrea