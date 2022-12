In ultimele zile, la statiile de carburanti din Ungaria se formeaza cozi tot mai mari. Create in primul rand din panica dar si de lipsa combustibilului, ne transmite un cititor al cotidianului nostru.Redam o parte din mesajul transmis:"Nu mai e benzina, de panica lumea face stocuri (cand gaseste), sunt benzinarii care vand maxim 2 litri sau 10 litri per rezervor. La inceputul ... citeste toata stirea