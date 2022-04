Crima in Esara Oasului, in prima zi de Paste! Barbat omorat in bataie

Crima in Esara Oasului, in prima zi de Paste! Un barbat a fost omorat in bataie in urma unui conflict spontan. Vinovatul, in varsta de 59 de ani, a fost retinut si se afla in custodia organelor de Politie.Redam integral comunicatul Politiei:In data de 24 aprilie a.c., in jurul orelor 08.00, politistii din cadrul Inspectoratului Judetean Satu Mare au fost sesizati de catre o persoana din comuna Calinesti-Oas, localitatea Lechinta, despre faptul ca, in cursul serii de 23 aprilie, in locuinta ... citeste toata stirea