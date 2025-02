Criminalitatea in judetul Satu Mare, in scadere: Politia raporteaza o diminuare a infractionalitatii

Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare a prezentat bilantul activitatii desfasurate in cursul anului 2024, evidentiind o scadere semnificativa a infractionalitatii comparativ cu anul precedent. Potrivit datelor oficiale, politistii au gestionat 20.221 de apeluri prin Sistemul National de Apeluri de Urgenta 112, intervenind rapid si eficient in situatiile semnalate. Apelurile abuzive au fost sanctionate conform legislatiei in vigoare, pentru a asigura operativitatea sistemului de ... citește toată știrea