Criza energetica, pe agenda CSAT

Pretul energiei, investitiile in dezvoltarea productiei de gaze naturale, introducerea reactoarelor nucleare, au fost analizate in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii."Un punct pe ordinea de zi a sedintei l-a reprezentat evaluarea oportunitatilor de conectivitate din regiune in sectorul energetic si in cel al transporturilor.In acest sens, membrii Consiliului au analizat si aprobat propunerile Ministerului Energiei privind imbunatatirea rezilientei energetice a Romaniei, astfel ... citeste toata stirea