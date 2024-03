CRONICA DE CARTE MARGARITARE IN VIS TAIIC

,,Cel mai izbutit poem este cel pe care poetul il va scrie maine." Adrian PinteaAm in maini o carte clar poetica, ,,Anotimpurile din vechea clepsidra"- Violeta Mitru. Dupa ce a cochetat cu poezia mult timp, fiind prezenta in mai multe antologii, autoarea vine in fata publicului cu acest volum de debut aparut la editura eCreator Baia Mare, in anul 2024.Nascuta in 1957 in Scrioastea (Cucuieti), Teleorman, absolventa a Liceului pedagogic Turnu-Magurele si a Facultatii de Psihologie si Stiintele ... citește toată știrea