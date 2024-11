Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului Biblioteca Judeteana Satu Mare propune cateva lecturi esentiale

Ziua Mondiala a Diabetului (ZMD) este una dintre cele mai mari campanii de constientizare a diabetului in lume si este marcata in fiecare an la data de 14 noiembrie. Lansata in 1991 de catre Federatia Internationala de Diabet si Organizatia Mondiala a Sanatatii, urmareste promovarea importantei unei actiuni coordonate si concertate pentru abordarea diabetului ca problema critica globala de sanatate. Evenimentul uneste o audienta mondiala de peste un miliard de oameni din peste 160 de tari, ... citește toată știrea