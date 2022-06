Cultivatorii de capsuni cer ajutor autoritatilor pentru vanzarea fructelor

Daniel Hotca, renumit producator de capsuni din comuna Halmeu a avut ultimul cules la aceasta cultura marti, 14 iunie. Ne-am deplasat in camp, de la 8.00 dimineata, pentru a sta de vorba cu el si a afla care sunt problemele cu care s-au confruntat agricultorii in acest sezon.Dupa ce afacut un bilant, cultivatorul a marturisit ca nu este foarte incantat de profitul pe care l-a obtinut, in acest an, dar ca spera ca anul viitor lucrurile vor sta mult mai bine. Momentan, se lucreaza la ... citeste toata stirea